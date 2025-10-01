Le conferenze della Società Storica mostre e la nuova facciata tessile della Cappella Bacci | gli eventi

Arezzonotizie.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 1° ottobre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.SPECIALE SAGRE: il calendarioGli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conferenze - societ

Cerca Video su questo argomento: Conferenze Societ224 Storica Mostre