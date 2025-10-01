Le città sono la soluzione a quasi tutti i problemi della modernità

Linkiesta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I primi progetti dei Dense-Low ridussero drasticamente la scala di intervento proponendo schemi tipici del piccolo villaggio con singole unità immobiliari facilmente riconoscibili. Le case erano rese identificabili tramite piccoli ma significativi dettagli come la porta di ingresso e i giardini. La stessa cura veniva applicata ai luoghi condivisi o comuni, progettati per facilitare la socialità tra vicini, celebrando così sia l’individualità sia la comunità.  Questo importante dualismo, del privato e della comunità, riconosceva due aspetti a prima vista contraddittori dell’umanità: il bisogno dell’individualità e il bisogno della socialità. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

le citt224 sono la soluzione a quasi tutti i problemi della modernit224

© Linkiesta.it - Le città sono la soluzione a (quasi) tutti i problemi della modernità

In questa notizia si parla di: citt - sono

Il solito rebus del centro e la soluzione quasi impossibile - Puntuale come il ripetersi delle stagioni, torna il tema del centro politico; o meglio, degli innumerevoli “centrini” che si affollano nella discussione pubblica, ciascuno con la sua minuscola sigla o ... Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Citt224 Sono Soluzione Quasi