Le cantine di Ripi 7^ edizione
Torna uno degli appuntamenti più attesi dell'anno sabato 11 e domenica 12 ottobre a Ripi. APS CONTRADE RIPANE, in collaborazione con il Comune di Ripi, organizza infatti la settima edizione delle Cantini di Ripi.Continua il viaggio alla riscoperta delle nostre tradizioni, cultura e delle nostre. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: cantine - ripi
