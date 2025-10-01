Le cantine di Ripi 7^ edizione

Frosinonetoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell'anno sabato 11 e domenica 12 ottobre a Ripi. APS CONTRADE RIPANE, in collaborazione con il Comune di Ripi, organizza infatti la settima edizione delle Cantini di Ripi.Continua il viaggio alla riscoperta delle nostre tradizioni, cultura e delle nostre. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cantine - ripi

Sono 44 le 'Cantine aperte' in Umbria per l'edizione 2025 - Con la partecipazione di ben 44 cantine socie, questa edizione di Cantine aperte si prospetta come un viaggio ideale in grado di specchiare le eccellenze vinicole del territorio umbro: sabato 24 e ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cantine Ripi 7^ Edizione