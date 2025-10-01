di Francesco Vietti* Le elezioni che si sono tenute in Moldavia hanno avuto una risonanza ben più ampia di quanto sarebbe accaduto solo qualche anno fa, quando il voto dei cittadini moldavi non interessava a nessuno, né in Italia né in Europa. Non stupisce, dunque, che le analisi che vengono oggi proposte nel dibattito pubblico tendano a semplificarne la lettura, riducendola all’osso: i “filo-europei” battono i “filo-russi”. In realtà, vista da vicino, la situazione è ben più complessa. La prima, vera buona notizia è che tutto il processo elettorale si è tenuto entro dei limiti accettabilmente democratici e pacifici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le badanti portano la Moldavia in Europa: la Ue non vuole immigrati, ma è grazie a loro se si allarga a est