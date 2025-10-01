Le armi della guerra al servizio della droga | il nuovo potere delle reti criminali
I sequestri di cocaina nei porti europei, Rotterdam, Anversa, Amburgo, sono calati drasticamente nel 2024, ma i prezzi e la disponibilità sul mercato sono rimasti stabili. La produzione, dunque, non rallenta; cambiano solo i canali di accesso, più invisibili, più protetti. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: armi - guerra
Film di guerra imperdibili: da addio alle armi a bastardi senza gloria
Ucraina-Russia, le news sulla guerra del 9 luglio: Trump annuncia ripresa invio armi a Kiev, valuta sanzioni a Mosca
Colpita Cosa Nostra, maxi blitz e 13 fermi per droga, atti intimidatori con armi da guerra e incendi
Trump chiama alle armi i generali Usa: "Prepariamoci alla guerra, abbiamo più nucleare di tutti". E poi rivendica: "Mi devono dare il Nobel per la pace" - facebook.com Vai su Facebook
Le armi da guerra della #ndrangheta: mitragliatori nei carichi di #cocaina dal #Sudamerica. «Se vuoi ho anche 50 chili di tritolo» - X Vai su X
Inviato di Report scopre armi da guerra durante un servizio in Veneto: "Sono perfettamente funzionanti" - I giornalisti della trasmissione di Rai3 stavano filmando un cantiere navale di Adria, in provincia di Rovigo ... Segnala today.it
Armi da guerra e chili di droga. Cecchini nei boschi dei narcos - A Colico spuntano fucili di precisione con mirino telescopico, 20mila euro, cocaina ed eroina. Secondo msn.com