Le armi della guerra al servizio della droga | il nuovo potere delle reti criminali

Repubblica.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I sequestri di cocaina nei porti europei, Rotterdam, Anversa, Amburgo, sono calati drasticamente nel 2024, ma i prezzi e la disponibilità sul mercato sono rimasti stabili. La produzione, dunque, non rallenta; cambiano solo i canali di accesso, più invisibili, più protetti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it

In questa notizia si parla di: armi - guerra

