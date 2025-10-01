Le 10 migliori serie giapponesi live-action di Netflix in ordine di gradimento

Sebbene Netflix offra una vasta gamma di contenuti provenienti dal Giappone, dai reality show agli anime, le sue serie TV live-action si distinguono come alcune delle migliori offerte della piattaforma. Queste affascinanti produzioni mettono in mostra la straordinaria capacità del Giappone di creare programmi televisivi avvincenti e innovativi nell’era dello streaming. Nonostante il successo globale dei drama coreani, come Squid Game, le serie live-action giapponesi si sono silenziosamente affermate, offrendo storie uniche e coinvolgenti che meritano un maggiore riconoscimento. 🔗 Leggi su Cinefilos.it