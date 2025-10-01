Le 10 migliori serie giapponesi live-action di Netflix in ordine di gradimento

Cinefilos.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sebbene Netflix offra una vasta gamma di contenuti provenienti dal Giappone, dai reality show agli anime, le sue serie TV live-action si distinguono come alcune delle migliori offerte della piattaforma. Queste affascinanti produzioni mettono in mostra la straordinaria capacità del Giappone di creare programmi televisivi avvincenti e innovativi nell’era dello streaming. Nonostante il successo globale dei drama coreani, come Squid Game, le serie live-action giapponesi si sono silenziosamente affermate, offrendo storie uniche e coinvolgenti che meritano un maggiore riconoscimento. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: migliori - serie

Guarda una delle migliori serie TV di sempre in sole 8 ore

Migliori serie tv degli anni 2020 da non perdere

Migliori serie sci-fi di tutti i tempi

Cinque donghua imperdibili: animazione e trama all'altezza delle migliori serie giapponesi - Cinque donghua cinesi che uniscono emozioni, azione e animazioni spettacolari, dimostrando di poter rivaleggiare con colossi come One Piece. Si legge su anime.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: 10 Migliori Serie Giapponesi