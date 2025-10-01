Lazio 60 milioni per la gestione dei rifiuti | coinvolti anche i comuni del litorale
Roma, 1 ottobre 2025 – Si è tenuto oggi, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, un incontro promosso dall’Assessorato al Ciclo dei Rifiuti con i 76 Comuni e i due Enti Locali (Unione di Comuni e Comunità Montane) che hanno partecipato al bando di Lazio Innova, per il quale sono stati stanziati in totale 18,7 milioni di euro per il potenziamento della raccolta differenziata. Hanno partecipato all’incontro il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, l’assessore al Ciclo dei Rifiuti, Fabrizio Ghera e il direttore della Direzione regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti, Wanda D’Ercole. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: lazio - milioni
Lazio, arriva il sacrificio sul mercato: subito 20 milioni, Sarri non può nulla
Inzaghi non li faceva giocare, ora valgono 70 milioni: i due rimpianti della Lazio
Calciomercato Lazio, Neto e Moro rimpianti da 70 milioni | VIDEO
? ROMA | Invest in Lazio, Angelilli: “Dal bando 20 milioni di euro per startup e strategie per la crescita" - facebook.com Vai su Facebook
Regione Lazio, 16 milioni ai Comuni per lavori pubblici e manutenzioni - X Vai su X
Dalla Regione Lazio 60milioni di euro per la gestione dei rifiuti - Sono 60 i milioni di euro che la Regione Lazio, nell’ambito del PR FESR LAZIO 2021 – 2027 ha investito per promuovere l’economia circolare e l’efficienza delle risorse, migliorare e innovare la raccol ... Secondo rietinvetrina.it
Rifiuti, la Regione Lazio punta forte sulla differenziata: ecco 21 milioni per gli impianti - La Regione Lazio ha deciso di incentivare l'ammodernamento degli impianti di rifiuti differenziati nel territorio. Si legge su romatoday.it