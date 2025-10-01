L’Avvocata degli Animali al Campania Libri Festival la presentazione del libro di Giada Bernardi a tutela di chi non ha voce

Il Campania Libri Festival racconta le storie di chi non ha voce. Sofferenza e ingiustizia, ma anche riscatto e speranza si amalgamano nelle pagine di “L’Avvocato degli Animali” (Edizioni Le Lucerne), l’opera prima di Giada Bernardi, legale del Foro di Roma che dedica vita e professione alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: avvocata - animali

Avv Giada Bernardi - Avvocato degli Animali - facebook.com Vai su Facebook

Campania Libri Festival 2024, non ci sarà l'agorà Leggilibri: è polemica sul web - Nella nuova edizione del Campania Libri Festival non sarà presente una delle iniziative più affollate degli scorsi anni: il Leggilibri, luogo di incontro di autori, editori, librai e intellettuali ... Riporta ilmattino.it

Campania libri festival, 40 eventi in tutta la regione - 30, nel Teatro di Corte di Palazzo Reale, ribattezzato per l'occasione Infinito, ... Si legge su ansa.it