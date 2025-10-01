Lavoro Trenord in cerca di nuovi capitreno domande entro il 15 ottobre

1 ott 2025

Trenord seleziona nuovi capitreno: fino al 15 ottobre è possibile inviare la propria candidatura per entrare a far parte del team responsabile del servizio a bordo delle oltre 2300 corse giornaliere in Lombardia, in sette province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. Tutti i dettagli per partecipare alla selezione sono disponibili sulla . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavoro - trenord

