Lavoro Trenord in cerca di nuovi capitreno domande entro il 15 ottobre
Trenord seleziona nuovi capitreno: fino al 15 ottobre è possibile inviare la propria candidatura per entrare a far parte del team responsabile del servizio a bordo delle oltre 2300 corse giornaliere in Lombardia, in sette province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. Tutti i dettagli per partecipare alla selezione sono disponibili sulla . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: lavoro - trenord
Opportunità per chi cerca lavoro: Trenord assume, ecco come candidarsi
Offerte lavoro Trenord nel team assistenza&controllo: come candidarsi e requisiti
Lavoro, nuove assunzioni in Trenord, si cerca personale per assistenza e controllo
Frana sulla SS36, previste mini chiusure per i disgaggi I rocciatori sono al lavoro sul San Martino. La ferrovia resta ferma almeno fino a giovedì #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Lago #AbbadiaLariana #Lecco #Newslecco #Notizielecco #Marcel - facebook.com Vai su Facebook
Trenord cerca nuovi capitreno: candidature aperte fino al 15 ottobre - Oltre ai capitreno, selezioni anche per responsabili e tecnici della manutenzione: tutte le informazioni sul sito aziendale ... Segnala ciaocomo.it
Trenord assume capitreno (e non solo): ecco come candidarsi - Sull'apposita pagina è possibile candidarsi anche per i ruoli di Responsabile ... Si legge su milanotoday.it