Lavoro nero e metalli preziosi senza marchi di identificazione | giro di vite della Finanza di Arezzo

AREZZO – Dall’inizio dell’anno, il comando provinciale della Guardia di Finanza Arezzo ha intensificato i controlli materia di lavoro nero su tutta la provincia, effettuando, con i reparti operativi del territorio, 97 interventi, 37 dei quali hanno evidenziato irregolarità. Gli interventi hanno interessato varie tipologie di attività economiche e, in particolare, imprese operanti nell’edilizia, nella ristorazione o che conducono minimarket alimentari, nonché aziende terziste del distretto dei metalli preziosi e del settore tessile, abbigliamento e pelletteria. Sono stati complessivamente individuati 116 lavoratori in nero dei quali 67 stranieri (28 bangladesi, 22 cinesi, 5 pakistani, 2 indiani, 4 rumeni e 6 di altre nazionalità) e 49 italiani, con la proposta di sospensione dell’attività per 17 attività economiche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it