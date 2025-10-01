Lavoro Diocesi di Roma | 2000 persone aiutate da ‘Officina delle Opportunità’
Circa 2 mila persone sono al centro dell’”Officina delle Opportunità”, progetto di inclusione sociale promosso dalla Diocesi di Roma, attraverso la Caritas diocesana, in collaborazione con Regione Lazio e Roma Capitale. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: lavoro - diocesi
Inclusione e lavoro dignitoso: il bilancio del progetto “Officina delle opportunità” - Presentati i risultati raggiunti nei primi 3 anni del progetto, promosso dalla diocesi con Regione Lazio e Roma Capitale. Secondo romasette.it
A Roma 2mila fragili rientrano nel mondo del lavoro grazie a Caritas: oltre 170 contratti già firmati - È il cuore pulsante di “Officina delle opportunità”, progetto nato nel 2023 per ris ... Segnala agensir.it