Lavoro a Roma più occupati nel 2024 | donne e stranieri trainano la crescita ma è allarme Neet

A Roma aumentano gli occupati e a trainare la crescita sono soprattutto le donne e gli stranieri. I numeri, forniti dal Comune di Roma, scattano una fotografia incoraggiante della situazione lavorativa nella Capitale, con un totale di un milione e 245mila occupati nel 2024 e un incremento del 2%. 🔗 Leggi su Romatoday.it