Lavori nell' ex guardia medica di via Giovanni 23esimo medico di turno spostato a San Leone
“A causa di lavori per il ripristino dei locali del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) di via Giovanni 23esimo, il medico in turno dalle ore 20 alle ore 8 di questa notte (01102025) sarà in servizio presso i locali della continuità assistenziale di San Leone al viale del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: lavori - nell
Lavori alla sede della Misericordia a Fornacette: possibili variazioni nell'attività della Salute Mentale Infanzia e Adolescenza Zona Valdera
Parking Cornelia, avviati i lavori che termineranno nell'estate 2026
Scoperto un affresco nell'ex tribunale durante i lavori di ristrutturazione
#tramviaFI Nell’ambito dei lavori di realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli è prevista la chiusura notturna della rampa del Viadotto Marco Polo già chiusa nel periodo estivo: provvedimento in vigore dalle 22 del #1ottobre alle 6 di giovedì #2ott - X Vai su X
Ti interessi o lavori nel campo della GRAFICA e dell'ILLUSTRAZIONE, hai meno di 35 anni, e nelle prossime settimane non sei proprio sicuro di voler sfruttare fino in fondo l'abbonamento alla palestra? Partecipa al CONCORSO INTERNO VERDE DESIGN - facebook.com Vai su Facebook
Appalti truccati per i lavori nelle carceri lombarde: tre indagati, la segnalazione partita dal Ministero - La Procura e la Guardia di di Finanza di Milano indagano su «un sistema di diffusa opacità idoneo a favorire una ... Si legge su milano.corriere.it
Lavori e spese gonfiate, sotto la lente museo “Castromediano” ed ex Convitto Palmieri - Nell'indagine della Procura regionale della Corte dei conti, inviti a dedurre a Lerario e Mercurio, ex dirigente ed ex funzionario. lecceprima.it scrive