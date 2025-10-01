Lavori nell' ex guardia medica di via Giovanni 23esimo medico di turno spostato a San Leone

“A causa di lavori per il ripristino dei locali del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) di via Giovanni 23esimo, il medico in turno dalle ore 20 alle ore 8 di questa notte (01102025) sarà in servizio presso i locali della continuità assistenziale di San Leone al viale del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

