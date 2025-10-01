Lavori in via delle Puglie istituito il senso unico alternato
Tempo di lettura: < 1 minuto Fino a sabato 29 novembre, a causa dei lavori di manutenzione della sede stradale e al conseguente restringimento della carreggiata, è istituito il senso unico alternato regolato da impianti semaforici in via delle Puglie nel tratto compreso tra l’incrocio con via del Sole e l’intersezione con viale degli Atlantici e via Pacevecchia. Per tutta la durata dei lavori è altresì istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
