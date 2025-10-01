Lavori di manutenzione a Salerno | rubinetti a secco per sette ore

Salernotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Interruzione idrica in programma per venerdì 3 ottobre in via Sant'Elia e nella zona di Puzzo di Cappelle, con le utenze che resteranno senz'acqua dalle ore 09:00 fino alle 16:00. Lo stop all'erogazione si rende necessario, come si apprende da una comunicazione ufficiale, al fine di eseguire un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - manutenzione

Settimana a ostacoli sull’A8: via ai lavori di manutenzione, svincoli chiusi di notte

Lavori di manutenzione alla rete idrica, sospensione dell'erogazione dell'acqua

Al via i lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle aree urbane: la mappa degli interventi

Salerno, lavori alla rete idrica: la mappa dei disagi - Al fine di eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori perla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle ... Riporta ilmattino.it

Lavori alla rete. Acqua a singhiozzo dai rubinetti - Rubinetti a singhiozzo e parziali interruzioni della fornitura idrica nelle abitazioni di Coriano. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Manutenzione Salerno Rubinetti