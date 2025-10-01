Lavori al via per il rinnovamento di piazzetta Bra Molinari Benini | Sarà valorizzata come merita

Veronasera.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona l’area di piazzetta Bra Molinari, fino a oggi utilizzata come parcheggio, sarà trasformata in una nuova piazza pedonale. L’intervento, dal valore complessivo di 400 mila euro, è stato confermato nelle scorse ore dall’amministrazione comunale e prevede la riqualificazione dello spazio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - rinnovamento

Dalle strisce pedonali alla segnaletica verticale, tutti i lavori di manutenzione e rinnovamento previsti dal Comune di Ancona

Lavori alla Chiesa di San Filippo Neri: via i parcheggi nella piazzetta - I lavori sono in corso nella chiesa di San Filippo Neri in centro a Osimo, un luogo del cuore risalente al 1700, che tornerà a pulsare grazie ad un Accordo di Programma del 2022 che prevede messa in ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Sestu, entro l’autunno la nuova “piazzetta Gramsci” - Sono in corso i lavori di rifacimento della piazzetta di via Roma, all’angolo con via Gorizia, ex mercato civico, come ... Riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Via Rinnovamento Piazzetta