Lavori al via per il rinnovamento di piazzetta Bra Molinari Benini | Sarà valorizzata come merita
A Verona l’area di piazzetta Bra Molinari, fino a oggi utilizzata come parcheggio, sarà trasformata in una nuova piazza pedonale. L’intervento, dal valore complessivo di 400 mila euro, è stato confermato nelle scorse ore dall’amministrazione comunale e prevede la riqualificazione dello spazio. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: lavori - rinnovamento
Dalle strisce pedonali alla segnaletica verticale, tutti i lavori di manutenzione e rinnovamento previsti dal Comune di Ancona
? Lavori di asfaltatura in corso in via Martiri della Benedicta ? Sono in fase di svolgimento gli interventi di rinnovamento del manto stradale. Durante i lavori la viabilità potrà subire alcune modifiche temporanee. Un intervento importante per migliorare la sic - facebook.com Vai su Facebook
Lavori alla Chiesa di San Filippo Neri: via i parcheggi nella piazzetta - I lavori sono in corso nella chiesa di San Filippo Neri in centro a Osimo, un luogo del cuore risalente al 1700, che tornerà a pulsare grazie ad un Accordo di Programma del 2022 che prevede messa in ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Sestu, entro l’autunno la nuova “piazzetta Gramsci” - Sono in corso i lavori di rifacimento della piazzetta di via Roma, all’angolo con via Gorizia, ex mercato civico, come ... Riporta unionesarda.it