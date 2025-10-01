Lavori al Baluardo delle Mura scoperte una scala del ' 600 e la pavimentazione di una torre

Ferraratoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul Baluardo di San Giorgio riemergono reperti storici della fortificazione. I lavori di sistemazione del Baluardo San Giorgio, parte del progetto ‘Look-Up! Ferrara’ (finanziato con oltre 10 milioni di euro tra fondi europei e comunali), stanno portando alla luce le antiche strutture che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - baluardo

lavori baluardo mura scopertePartiti i lavori sul Baluardo di San Giorgio per rendere fruibili a tutti le antiche Mura di Ferrara - I lavori di valorizzazione del Baluardo di San Giorgio come parco archeologico fanno parte del progetto "Look- cronacacomune.it scrive

Lavori per la salvaguardia delle mura, chiuso varco Manzoni: stop alle auto a partire dal 9 luglio - A Treviso a giorni prenderà il via un nuovo cantiere per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico cittadino. Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Baluardo Mura Scoperte