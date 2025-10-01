lavori a san colombano in corso il rifacimento del muro dopo i crolli dei mesi scorsi

Era franato in vari punti. Sono in corso i lavori di rifacimento del muro a bordo strada in via della Chiesa a San Colombano e che si estende per circa 40 metri, nel tratto che va da dopo la chiesa di San Colombano alto fino quasi a via delle Selvette, sarà ricostruito in cemento armato con rivestimento in pietra. L’intervento, per un investimento di circa 250mila euro, in gran parte finanziato dalla Regione Toscana, prevede anche la realizzazione di zanelle per migliorare la regimazione idraulica sia nel tratto prospiciente ma anche oltre. Una volta terminato l’intervento di ripristino, il tratto stradale su cui insiste la barriera e quello successivo saranno riasfaltati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

