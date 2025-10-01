Lavoratori sfruttati | il Mof revoca la concessione a una società
E' arrivata una revoca della concessione a carico di una società concessionaria di uno stand all'interno del Mof, il Mercato ortofrutticolo di Fondi. Il provvedimento è stato firmato dal presidente Bernardino Quattrociocchi e dall'amministratore delegato Enzo Addessi. La società in questione è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: lavoratori - sfruttati
Lavoratori sfruttati, giacche da 100 euro vendute a 3mila: Loro Piana finisce in amministrazione giudiziaria
Lavoratori sfruttati nei campi, in manette un 'caporale'
Ferrara, lavoratori agricoli sfruttati e minacciati: arrestato pakistano
Lavoratori sfruttati nei campi, ma l’accusa non regge: imprenditore assolto dopo 6 anni https://ift.tt/LIi1MpN https://ift.tt/w9lXHuI - X Vai su X
iniziato lo sciopero davanti ai cancelli del Gigante di Bascapè, dove da troppo tempo i lavoratori vengono sistematicamente sfruttati, impiegati per un anno o un anno e mezzo e poi lasciati a casa senza alcuna garanzia o prospettiva. Mentre si licenziano lavor - facebook.com Vai su Facebook