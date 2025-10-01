lavorare sugli errori troppe triple subite

Buona la prima, anche se con qualche cosa da rivedere. I Dragons Prato hanno esordito in campionato con una vittoria esterna ed è questo ciò che soprattutto conta nell’avvio di stagione: partire con il piede giusto. Coach Banchelli potrà così lavorare con serenità nel correggere quelle sbavature che si sono viste nel confronto contro il Cus Firenze. "Fin dall’inizio il nostro avversario si è dimostrato duro, furbo e smaliziato – spiega il tecnico -. Noi abbiamo peccato di superbia a volte e sono state commesse troppe leggerezze. Da oltre l’arco ci hanno punito spesso, frutto di un gioco di buona qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

