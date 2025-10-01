L’Autunno Ciarlasco entra nel vivo Folklore musica e passione aspettando il Palio dell’Oca

Entra nel vivo l’ Autunno Ciarlasco, giunto quest’anno alla sua 47esima edizione, appuntamento che rappresenta non solo la tradizione più sentita di Lacchiarella, ma anche un momento di forte identità e coesione per l’intera comunità. La serata inaugurale ha visto sfilare ed esibirsi i sette Cantoni Ciarlaschi, che con entusiasmo e grande spirito di appartenenza si sono presentati davanti a migliaia di spettatori, pronti ad affrontare le sfide e i giochi che li attendono nelle prossime settimane. È proprio grazie alla passione dei cantoni e all’amore straordinario per le oche, simbolo indiscusso della manifestazione, che l’Autunno Ciarlasco continua a rinnovarsi, mantenendo intatto il suo fascino popolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

