L' auto sospetta e il maxi sequestro di cocaina ad Altamura uomo e donna arrestati

Notizie.virgilio.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone arrestate e oltre 17 chili di cocaina sequestrati: maxi operazione antidroga della Polizia tra Lecce, Bari e Altamura. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

L'auto sospetta e il maxi sequestro di cocaina ad Altamura, uomo e donna arrestati

auto sospetta maxi sequestroL'auto sospetta e il maxi sequestro di cocaina ad Altamura, uomo e donna arrestati - Due persone arrestate e oltre 17 chili di cocaina sequestrati: maxi operazione antidroga della Polizia tra Lecce, Bari e Altamura. Secondo virgilio.it

auto sospetta maxi sequestroAltamura (BA), maxi sequestro di cocaina: due arresti - In carcere sono finiti un uomo albanese di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, e una donna di 52 anni. Si legge su trmtv.it

