L’auto di suo figlio Ma l’anziano non c’è caduto Fermato giovane truffatore
Perfetto funzionamento del dispositivo messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo, guidati dal maggiore Biagio Oddo, a difesa dai ripetuti tentativi di truffe in atto sul territorio della Valle del Serchio. Nei giorni scorsi si erano, infatti, verificate delle azioni truffaldine nei confronti di diversi anziani nella zona della Garfagnana e della Media Valle del Serchio, i quali sono stati raggiunti telefonicamente da soggetti che, fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine, hanno tentato di mettere in atto l’ultima insidiosa trovata. Far credere, cioè, all’anziano sotto tiro che l’auto in possesso di un prossimo congiunto fosse stata utilizzata per la commissione di una rapina in una gioielleria, preannunciando l’arrivo di un carabiniere per verificare e quindi escludere la corrispondenza dei preziosi custoditi in casa con quelli oggetto di refurtiva, facendogli pensare che ciò fosse necessario per scagionare il familiare coinvolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: auto - figlio
Va al lavoro ma dimentica il figlio di 15 mesi in auto, il piccolo muore di caldo: la tragedia in Belgio
Alabama, padre affida il figlio di 5 anni all’assistente sociale. Lei lo dimentica in auto sotto al sole: è morto
Padre e figlio minorenne bloccati in auto per portare via la sciarpa del Pescara, denunciati quattro giovani teatini
Agtw.it. . Femminicidio nel Beneventano, fermato a Ferrazzano Salvatore Ocone: in auto il figlio morto e la figlia in gravi condizioni - facebook.com Vai su Facebook
Madre e figlio in bici investiti da auto, il bimbo è gravissimo. L'autista era senza patente - X Vai su X