Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, viene raccontato dalla moglie Agustina Gandolfo: le parole della modella sul centravanti argentino. Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez, ha raccontato la sua relazione con il capitano dell’ Inter in un’intervista a Hola. Nella chiacchierata, Agus ha condiviso aneddoti sulla vita privata di Lautaro, il loro rapporto e le sfide che hanno affrontato insieme, dietro le quinte di una carriera da calciatore d’élite. INCONTRO – « Ci siamo conosciuti a Buenos Aires tramite amici comuni. Avevamo 21 anni ». Da quel momento, la loro storia è cresciuta parallelamente alla carriera di Lautaro, che oggi è una delle figure più emblematiche dell’ Inter e del calcio argentino. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martinez, le parole della moglie Agustina Gandolfo: «Un padre molto buono, molto tenero, ma…»