Lautaro Inter, il capitano protagonista con una doppietta contro lo Slavia Praga: record, gol storici e nuove sfide in Champions League. La Champions League ha visto un altro capitolo memorabile per Lautaro Martinez, capitano dell’ Inter. Con la sua doppietta contro lo Slavia Praga, l’attaccante argentino ha infranto la resistenza dei cechi, siglando la rete che ha sbloccato la partita e un’altra che ha chiuso il match con il 3-0. È stata la prima apparizione stagionale di Lautaro nella competizione europea e la prima doppietta per lui in questa edizione. Come riportato nell’analisi di Tuttosport, non solo goleador, Lautaro ha dimostrato di essere il perno della squadra, con un assist straordinario nel secondo tempo che ha messo in porta Sucic, un lavoro di sacrificio e corsa in difesa, e una mentalità vincente che traspare in ogni suo gesto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Inter, Tuttosport celebra il capitano nerazzurro: doppietta da record in Champions contro lo Slavia Praga