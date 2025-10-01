Lautaro Inter | record doppietta e spirito di sacrificio Per il CorSport il capitano è tornato contro lo Slavia Praga

Lautaro Inter: record, doppietta e spirito di sacrificio. Il capitano nerazzurro diventa il primo nerazzurro a segnare in sette edizioni di Champions. Come si legge sul Corriere dello Sport, la partita contro lo Slavia Praga è stata un’altra dimostrazione della classe e della generosità di Lautaro Martínez. Il suo gol che ha sbloccato il match è l’emblema del capitano che non smette mai di lottare. Con la sua doppietta, il Toro ha segnato in sette diverse edizioni di Champions League, un record storico che lo rende il primo attaccante dell’ Inter a raggiungere questo traguardo. Una doppietta che rispecchia lo spirito di Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com

