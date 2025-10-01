Lautaro Inter | record doppietta e spirito di sacrificio Per il CorSport il capitano è tornato contro lo Slavia Praga

Internews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lautaro Inter: record, doppietta e spirito di sacrificio. Il capitano nerazzurro diventa il primo nerazzurro a segnare in sette edizioni di Champions. Come si legge sul Corriere dello Sport, la partita contro lo Slavia Praga è stata un’altra dimostrazione della classe e della generosità di Lautaro Martínez. Il suo gol che ha sbloccato il match è l’emblema del capitano che non smette mai di lottare. Con la sua doppietta, il Toro ha segnato in sette diverse edizioni di Champions League, un record storico che lo rende il primo attaccante dell’ Inter a raggiungere questo traguardo. Una doppietta che rispecchia lo spirito di Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com

lautaro inter record doppietta e spirito di sacrificio per il corsport il capitano 232 tornato contro lo slavia praga

© Internews24.com - Lautaro Inter: record, doppietta e spirito di sacrificio. Per il CorSport il capitano è tornato contro lo Slavia Praga

In questa notizia si parla di: lautaro - inter

Nesti: «Lautaro-Calhanoglu, chi butti giù dalla torre? Inter, hai già un erede!»

Parla Calhanoglu: “Resto all’Inter. Lautaro? Quando tornerà…”

Inter, tre punti pesanti a Cagliari: Lautaro apre, Esposito chiude

lautaro inter record doppiettaChampions League, Lautaro nella storia dell’Inter: siglato un nuovo record - Seconda vittoria consecutiva dell'Inter di Cristian Chivu in Champions League: dopo l'Ajax, archiviata anche la pratica Slavia Praga. Segnala spaziointer.it

lautaro inter record doppiettaChampions League: Lautaro e Dumfries lanciano l'Inter, Slavia Praga ko 3-0 - L'Inter si sbarazza senza troppi problemi dello Slavia Praga e continua la sua corsa a punteggio pieno in Champions League. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lautaro Inter Record Doppietta