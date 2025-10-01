Lautaro Inter la doppietta di ieri rappresenta un record per l’argentino Ecco di cosa si tratta

Lautaro Inter: la doppietta contro lo Slavia Praga vale molto più di due gol. L’argentino ha fatto un record importante ieri sera. Lautaro Martinez, attaccante argentino dell’ Inter, ha scritto un’altra pagina importante della sua carriera in Champions League, segnando per il settimo anno consecutivo nella competizione. Il bomber nerazzurro ha firmato una splendida doppietta ieri nella partita contro lo Slavia Praga, durante il secondo turno della fase a gironi. Una performance che ha confermato ancora una volta il suo status di protagonista nelle notti europee. Una doppietta che entra nella storia Questa doppietta ha un valore speciale, non solo per aver permesso all’Inter di conquistare una vittoria fondamentale, ma anche per il fatto che Lautaro Martinez è ora uno dei soli tre giocatori ad aver segnato in tutte le ultime sette edizioni della Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, la doppietta di ieri rappresenta un record per l’argentino. Ecco di cosa si tratta

