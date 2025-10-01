Lautaro Inter | il Dieci è tornato la Champions è casa sua Il focus della Gazzetta dello Sport

Lautaro Inter: altro record per il capitano argentino dell’Inter, sempre più decisivo in Europa. Il focus della Gazzetta dello Sport. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, Lautaro Martínez continua a scrivere la sua storia con l’ Inter, mettendo a segno un’altra doppietta in Champions League contro lo Slavia Praga. Il gol del 1-0, seppur frutto di un errore clamoroso del portiere avversario Stanek, è un esempio lampante della sua attitudine: essere sempre nel posto giusto al momento giusto. Come un “viaggiatore distratto” che lascia la valigia sulla strada, Lautaro è stato lì a recuperarla, dimostrando che la sua capacità di essere presente e di correre sempre un passo in più è ciò che lo rende speciale. 🔗 Leggi su Internews24.com

