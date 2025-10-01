L' attrice IA Tilly Norwood condannata dal SAG-AFTRA | Non è umana non ha emozioni

Il sindacato dei lavoratori dello spettacolo USA ha preso una posizione contraria netta all'utilizzo dell'interprete generata con l'intelligenza artificiale. SAG-AFTRA ha pubblicato un duro comunicato di condanna in merito a Tilly Norwood, attrice generata tramite l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, un argomento da tempo molto controverso a Hollywood. La polemica è stata innescata dalle dichiarazioni della sua creatrice, Eline Van der Velden, che ha confessato di essere stata contattata da talent scout interessati a mettere sotto contratto la creazione IA. Il sindacato dei lavoratori dello spettacolo contro Tilly Norwood "Per essere chiari, 'Tilly Norwood' non è un'attrice, è un personaggio generato da un programma informatico addestrato sul lavoro di innumerevoli interpreti professionisti, senza permesso né compenso" ha scritto SAG-AFTRA. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'attrice IA Tilly Norwood condannata dal SAG-AFTRA: "Non è umana, non ha emozioni"

