L’attrice dice addio al suo biondo iconico e sorprende tutti alla Paris Fashion Week con un taglio shag rosso rame

M orbido, leggermente arruffato ma soprattutto rosso. Il nuovo taglio shag di Pamela Anderson ha conquistato tutti durante la serata d’apertura della Paris Fashion Week. L’attrice 58enne ha debuttato sulla passerella parigina con una trasformazione totale dei capelli, lasciandosi alle spalle i suoi celebri strati biondo ghiaccio. Il risultato? Un rosso zenzero ramato, caldo e luminoso, che illumina la carnagione e regala un’ energia tutta nuova all’attrice. Un cambio di look che sembra annunciare l’inizio di una nuova era per Pamela. Pamela Anderson, tutti i beauty look. guarda le foto La trasformazione di Pamela Anderson, dal biondo iconico al rosso rame. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L’attrice dice addio al suo biondo iconico e sorprende tutti alla Paris Fashion Week con un taglio shag rosso rame

