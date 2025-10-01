Lattoferrina | perché è l’integratore che tutte dovremmo provare per rinforzare l’organismo
Sempre più spesso si sente parlare di lattoferrina e di integratori che utilizzano questa sostanza per rafforzare le difese immunitarie e supportare il corpo nei periodi di particolare stress e vulnerabilità. Cos’è questa sostanza e come agisce sull’organismo umano? La lattoferrina è una glicoproteina che è naturalmente presente all’interno del latte materno e in alcune secrezioni mucosali. La molecola è nota per la sua capacità di legare il ferro e di svolgere un’azione antimicrobica e antinfiammatoria. In questo articolo analizzeremo come scegliere un integratori di lattoferrina capace di ostacolare la proliferazione di germi patogeni, ma anche di modulare la risposta immunitaria e di riequilibrare il microbiota intestinale. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: lattoferrina - perch
Ma perché d’inverno ci si ammala di più? Farmacia Biagi ?0583 90422 388 3065 605 Via di Tiglio, 513, Capannori ?LUN-SAB 8:00-20:00 ?DOM 9:00-13:00 @afinet.it #farmacia #farmacista #pharma #naturale #farmacie #camice #consigli #co - facebook.com Vai su Facebook
Lattoferrina, non solo Covid: cos'è e a cosa serve questa glicoproteina - Per avere questi effetti, però, la lattoferrina deve essere assunta attraverso integratori, chiarisce il primario: "Una volta ingerita, svolge le proprie funzioni nell’intestino. gazzetta.it scrive
Lattoferrina: possibile ridurre del 50% le infezioni respiratorie ricorrenti nei bambini in età prescolare - Uno studio randomizzato controllato pubblicato sulla rivista scientifica internazionale "Children" e condotto da un team di pediatri guidato da Eugenio Baraldi, del Dipartimento di Salute della Donna ... Lo riporta ilsole24ore.com