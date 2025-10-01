Sempre più spesso si sente parlare di lattoferrina e di integratori che utilizzano questa sostanza per rafforzare le difese immunitarie e supportare il corpo nei periodi di particolare stress e vulnerabilità. Cos’è questa sostanza e come agisce sull’organismo umano? La lattoferrina è una glicoproteina che è naturalmente presente all’interno del latte materno e in alcune secrezioni mucosali. La molecola è nota per la sua capacità di legare il ferro e di svolgere un’azione antimicrobica e antinfiammatoria. In questo articolo analizzeremo come scegliere un integratori di lattoferrina capace di ostacolare la proliferazione di germi patogeni, ma anche di modulare la risposta immunitaria e di riequilibrare il microbiota intestinale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lattoferrina: perché è l’integratore che tutte dovremmo provare per rinforzare l’organismo