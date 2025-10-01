L' attivista Lisi Proenca sulla Flotilla | Ero di guardia quando si è avvicinata nave israeliana – Il video
(Agenzia Vista) Grecia, 01 ottobre 2025 "La nave israeliana si è avvicinata ed è girata intorno per 15 minuti senza entrare in contato diretto. Ero di guardia. L'equipaggio a un certo punto è uscito per mostrare ai militari di non essere armati. Il mio turno di notte era dall'una e trenta alle tre e trenta. Non avevamo più internet né le telecamere. Ed è andata avanti per circa 15 minuti", così l'attivista Lisi Proenca sulla Flotilla. Zoom Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
