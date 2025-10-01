Latina trovato con 73 cartucce di fucile Winchester senza licenza
Latina, 1 ottobre 2025 – La Polizia di Stato – Questura di Latina, a seguito dei noti e gravi episodi che hanno recentemente interessato il capoluogo ha ripetuto le attività straordinarie di controllo che hanno riguardato le aree maggiormente “sensibili”, quali Via Guido Rossa e Viale P. L. Nervi, così come condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 5 settembre. I controlli, che hanno avuto inizio nella sera di giovedì 25 settembre e sono proseguiti sino ad oggi, hanno richiesto l’impiego di un numero rilevanti di operatori della Squadra Volante, della Squadra Mobile, della Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio” e di unità cinofile della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
