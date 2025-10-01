Latina scuola via Tasso | Presto il rientro in aula Lavori in fase conclusiva

Latina, 1 ottobre 2025 – Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale ha rassicurato, questa mattina, i genitori degli studenti di via Tasso, in sit in davanti al palazzo comunale, r icostruendo l’iter seguito dall’amministrazione e comunicando loro le novità. “Da questa mattina – afferma il vicesindaco – anche le ultime sei classi delle scuole secondarie di primo grado hanno iniziato le lezioni presso l’istituto di istruzione secondaria Einaud i, mentre altre tre classi sono già state dislocate nel plesso di piazza Moro appartenente all’istituto comprensivo Tasso. Dopo un primo diniego per motivi organizzativi, infatti, la Provincia che è proprietaria del plesso Einaudi, ha accolto la richiesta del nostro Ente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it