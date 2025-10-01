Latina osservata speciale | città presidiata e controlli straordinari ad Alto Impatto
Resta “osservata speciale” la città di Latina dopo l’escalation criminale delle scorse settimane. Sono andatia avanti anche in questi giorni i controlli straordinari ad “Alto Impatto” da pare dei carabinieri del Comando provinciale che hanno operato con il supporto del personale della Squadra. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
