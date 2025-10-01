Latina | Mulè ' dolore per momento drammatico'
Roma, 1 ott. (Adnkronos) - “Sono affranto dopo aver appreso la notizia della tragedia che ha colpito l'Aeronautica militare e il 70mo Stormo di Latina con la morte di due militari durante una missione addestrativa. Alle loro famiglie, a tutta l'Aeronautica militare un abbraccio e la più convinta vicinanza per l'accaduto. Ho conosciuto il valore, la professionalità, la passione e l'abnegazione di chi fa parte del 70mo stormo e ciò rende ancora più doloroso questo momento drammatico ”. Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, vicepresidente della Camera e componente della commissione Difesa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: latina - dolore
Omicidio di Antonietta Rocco, l'arrestata era negli scout... Dalla Diocesi «sgomento e dolore»... Leggi qui --> https://diocesi.latina.it/latina-arresto-di-una-scout-per-omicidio-la-dichiarazione-sgomento-e-dolore-per-questa-notizia/ - facebook.com Vai su Facebook
Latina, le scuse di Casati a Simeone: «Momento di grande stress, sono andato oltre il ragionevole» - Arrivano le scuse dopo la polemica feroce tra il presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio, Giuseppe Simeone, e il manager della Asl di Latina Giorgio Casati. Scrive ilmessaggero.it
Latina, il momento dell'ultimo sparo - Da quel momento nessun contatto con l'uomo Dopo aver sparato alla moglie, Luigi Capasso si è barricato nella ... Come scrive ilgiornale.it