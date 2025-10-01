Latina | Gasparri ' cordoglio per tragica scomparsa'

Iltempo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Cordoglio per la tragica scomparsa dei due membri dell'Aeronautica Militare coinvolti nell'incidente aereo al Parco del Circeo. Ci uniamo al dolore dei loro cari e di tutta la Forza Armata. La loro dedizione resterà per sempre un esempio di onore e servizio". Lo scrive su X il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

latina gasparri cordoglio per tragica scomparsa

© Iltempo.it - Latina: Gasparri, 'cordoglio per tragica scomparsa'

In questa notizia si parla di: latina - gasparri

Latina: Gasparri, 'cordoglio per tragica scomparsa' - "Cordoglio per la tragica scomparsa dei due membri dell'Aeronautica Militare coinvolti nell'incidente aereo al Parco del Circeo. Lo riporta iltempo.it

latina gasparri cordoglio tragicaLatina: Casellati, 'vicinanza e solidarietà a familiari e Aeronautica' - “Esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di due militari dell’Aeronautica, vittime dell’incidente aereo avvenuto oggi a Sabaudia. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Latina Gasparri Cordoglio Tragica