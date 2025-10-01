Latina | Gasparri ' cordoglio per tragica scomparsa'
Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Cordoglio per la tragica scomparsa dei due membri dell'Aeronautica Militare coinvolti nell'incidente aereo al Parco del Circeo. Ci uniamo al dolore dei loro cari e di tutta la Forza Armata. La loro dedizione resterà per sempre un esempio di onore e servizio". Lo scrive su X il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.
"Esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di due militari dell'Aeronautica, vittime dell'incidente aereo avvenuto oggi a Sabaudia.