Latina | Cirielli ' profondo cordoglio e solidarietà per incidente'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Esprimo il mio profondo cordoglio e la più sincera vicinanza e solidarietà all'Aeronautica Militare e alle famiglie dei due militari coinvolti nel tragico incidente avvenuto questa mattina a Sabaudia, durante una missione addestrativa del 70° Stormo". Così Edmondo Cirielli, vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. "Rinnovo altresì il mio rispetto e la mia gratitudine a quanti, ogni giorno, servono il Paese con dedizione e coraggio, anche nelle attività più silenziose ma essenziali per la sicurezza nazionale e la preparazione delle nostre Forze Armate", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Latina: Cirielli, 'profondo cordoglio e solidarietà per incidente'

