Latina | Casellati ' vicinanza e solidarietà a familiari e Aeronautica'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di due militari dell'Aeronautica, vittime dell'incidente aereo avvenuto oggi a Sabaudia. Ai loro familiari e a tutte le nostre Forze Armate va la mia sincera vicinanza". Lo afferma il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati.

