Latina aereo militare precipita a Sabaudia | due morti
Un aereo militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Due persone sono morte. Il velivolo dell’Aeronautica Militare, scomparso dai radar, è stato individuato grazie alle ricerche effettuate con il supporto di un elicottero dei Vigili del Fuoco e di uno della stessa Aeronautica. Le vittime sono le due persone che si trovavano a bordo, entrambe decedute nello schianto. Il punto dell’impatto sarebbe nella zona di Cerasella, vicino al Monte Circeo, nei pressi della Migliara 49. Il velivolo coinvolto nell’incidente è T-260B del 70° Stormo di Latina, come riferisce l’Aeronautica Militare in una nota in cui si sottolinea che l’aereo era “in volo nell’ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un’area nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
