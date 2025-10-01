L’assurda storia del primo film sul Titanic e della sua protagonista scampata al vero disastro

Mentre i sopravvissuti del Titanic cercavano di elaborare il trauma del naufragio più famoso della storia, tornando alle loro famiglie o rilasciando interviste ai giornalisti, una giovane attrice di 22 anni fece una scelta che oggi appare quasi incredibile: Dorothy Gibson decise di rivivere l’incubo davanti a una cinepresa. A soli 30 giorni dal disastro del 15 aprile 1912, era già sul set per girare “Saved From the Titanic”, il primo film drammatico mai realizzato sulla tragedia. Gibson non era una semplice attrice in cerca di notorietà. Era una vera sopravvissuta del Titanic, una delle passeggere di prima classe che aveva vissuto in prima persona l’orrore di quella notte gelida nell’Atlantico. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - L’assurda storia del primo film sul Titanic e della sua protagonista scampata al vero disastro

