L’assassinio del militare di leva Svolta dopo 38 anni e tre assoluzioni Ergastolo a due ex carabinieri

Due ergastoli e la conferma di un’assoluzione. Ci sono voluti 38 anni e un paio d’ore di camera di consiglio per riscrivere l’omicidio di Pier Paolo Minguzzi, 21enne studente universitario di Alfonsine, figlio di imprenditori dell’ortofrutta e carabiniere di leva a Bosco Mesola. Chi lo aveva rapito e ammazzato, aveva continuato a chiedere il riscatto alla famiglia ben sapendo che lui era già morto. Nel tardo pomeriggio di ieri la corte d’assise d’appello di Bologna ha inflitto due ergastoli ad altrettanti ex carabinieri all’epoca in servizio alla caserma di Alfonsine: il 60enne Orazio Tasca originario di Gela ma da tempo residente a Pavia (avvocato Luca Orsini); e il 61enne Angelo Del Dotto di Ascoli Piceno (avvocato Gianluca Silenzi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’assassinio del militare di leva. Svolta dopo 38 anni e tre assoluzioni. Ergastolo a due ex carabinieri

