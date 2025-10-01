Lasciavano i migranti lasciati senza cibo per giorni | indagati cinque gestori della cooperativa Desy

Pavia, 1 ottobre 2025 – Da Mercato San Severino, Roccapiemonte e Castel San Giorgio in provincia di Salerno fino a Pavia. I militari del Nucleo antisofisticazione e sanità di Firenze, con l'ausilio del personale del comando provinciale dei carabinieri di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali a carico di cinque indagati, nonché un sequestro preventivo di 720.579,87 euro nei confronti di una società con sede legale a Castel San Giorgio, che opera nel settore dell'accoglienza dei migranti sul territorio italiano. Secondo gli inquirenti i gestori della cooperativa, in concorso tra loro, sarebbero responsabili di concussione nei confronti di richiedenti asilo sul territorio, frode nelle pubbliche forniture, nonché plurimi episodi di truffa aggravata in danno dello Stato e numerose false attestazioni in atti pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lasciavano i migranti lasciati senza cibo per giorni: indagati cinque gestori della cooperativa Desy

In questa notizia si parla di: lasciavano - migranti

Quella spedizione punitiva al Molo Audace che, a suon di coltellate, tirapugni, taser e spray urticante aveva spedito all’ospedale tre migranti pachistani, potrebbe costare più di 23 anni di carcere al gruppo di afghani richiedenti asilo accusati dell’aggressione. - facebook.com Vai su Facebook

Migranti lasciati senza cibo e vestiti, in stanze senza luce e tra i liquami: scoperti centri di accoglienza lager - I gestori avrebbero incassato cifre a sei zeri, gli ospiti invece erano in condizioni di totale abbandono. Riporta today.it