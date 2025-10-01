L’arrembaggio che sembra un film | sorrisi bandiere e propaganda ma nessuno pensa agli aiuti per Gaza

C’è qualcosa di teatrale, quasi di grottescamente cinematografico, nell’arrembaggio alla flotilla che da giorni domina le cronache internazionali. Le telecamere inquadrano i volti compiaciuti di chi si offre allo spettacolo, i gesti rallentati che sembrano studiati per diventare fotografie virali, le parole scandite come battute di un copione che non sorprende nessuno. È tutto scritto, tutto previsto, tutto calibrato per finire nei notiziari e rimbalzare sui social. Eppure, dietro la scena patinata, resta un’amara certezza: nessuno ha davvero a cuore i palestinesi, nessuno si preoccupa se gli aiuti riusciranno ad arrivare a destinazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - L’arrembaggio che sembra un film: sorrisi, bandiere e propaganda, ma nessuno pensa agli aiuti per Gaza

In questa notizia si parla di: arrembaggio - sembra

MILAN - NAPOLI: IL PAGGELLAZZO... LA PAGELLA FATTA ACCAZZO Di Lorenzo 6 – Catena di destra in difficoltà, soprattutto perché Marianucci sembrava stesse ancora a guardà “Don Matteo” invece di marcare Pulisic. Però il capitano azzecca l’inserimento - facebook.com Vai su Facebook

C'è un film horror italiano finalmente vero e nuovo che conosce la strada giusta e la percorre, si chiama La valle dei sorrisi - Al cinema da questa settimana, è il tentativo migliore tra i molti fatti in questi anni di tornare al genere in Italia ... Secondo wired.it