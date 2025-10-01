L’Arezzo vola con l’usato sicuro Bucchi esalta la vecchia guardia

di Andrea Lorentini Il Cavallino galoppa forte in testa alla classifica grazie all’usato sicuro. Numeri e prestazioni alla mano, è sopratutto la vecchia guardia, in questa prima fase di campionato, che sta trascinando l’. Venturi a parte, l’undici titolare attuale a cui sta ricorrendo Bucchi con continuità vede per 1011esimi giocatori che già facevano parte del gruppo nella passata stagione. Questo non sottintende o significa alcuna bocciatura verso i nuovi sia chiaro, ma la presa d’atto che il processo di inserimento sta avvenendo gradualmente e che i vecchi al momento offrono complessivamente maggiori garanzie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

