“L’archivio preunitario del Comune di Rapolano 1559-1865 – Inventario”. È questo il titolo del volume che sarà presentato oggi alle 15, nella sala dell’Archivio di Stato di Siena (via Banchi di Sotto, 52) da Stefano Moscadelli, dell’Università degli Studi di Siena, alla presenza della Direttrice dell’Archivio di Stato di Siena, Cinzia Cardinali, del sindaco di Rapolano Terme, Alessandro Starnini, e della Soprintendente agli Archivi e alle Biblioteche della Toscana, Annalisa Rossi. Il volume è curato da Doriano Mazzini, consigliere comunale di Rapolano Terme con delega alla cultura, e raccoglie un articolato lavoro di inventariazione che è durato oltre quattro anni ed è stato portato avanti da un gruppo di volontari a cui va il ringraziamento dell’amministrazione comunale: Ilva Attempati, Alberto Braz Anna Fontani, William Giuliano, Maria Marcocci, Umberto Martire, Graziana Menchiari e Giulio Pini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’archivio preunitario del Comune. Oggi la presentazione del volume