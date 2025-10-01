L’Arabia Saudita si è presa anche i videogame e la cosa più preziosa di tutte | i dati degli utenti Faz
No, non era una notizia da trafiletto che Electronic Arts è stata comprata per 55 miliardi dall’Arabia Saudita arabi e dal genero di Trump. Ne ha scritto il New York Times, e ci ritorna la Faz per spiegarci che è una mossa dirompente non solo a livello finanziario: è una chiusura del cerchio anche a livello geopolitico. Si stanno prendendo tutto, un pezzo dopo l’altro. Che incredibilmente passa il gioco di calcio conosciuto in tutto il pianeta come “Fifa”, anche se non si chiama più così. “Per un prezzo di 55 miliardi di dollari, poco meno di 46,8 miliardi di euro, tre investitori stanno acquisendo il produttore di videogiochi Electronic Arts (EA). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
