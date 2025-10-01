L' Apple Watch va bene per correre?

L’ Apple Watch è davvero una buona scelta per chi corre? Correre, si dice, è lo sport più economico del mondo. Basta uscire di casa e muovere le gambe. Ma la realtà è un po’ più sfumata. Per chi prende sul serio la corsa, l’investimento è tutt’altro che trascurabile: servono scarpe tecniche, abbigliamento traspirante, integratori di elettroliti, gel energetici (indispensabili sulle lunghe distanze) e, sempre più spesso, uno smartwatch. Non solo per monitorare la frequenza cardiaca, la cadenza, le calorie bruciate o il percorso, ma anche per tenere traccia di variabili meno ovvie, come la qualità del sonno, che influiscono direttamente sulle prestazioni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

