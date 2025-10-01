L’appello di Usigrai | La Rai senza presidente da un anno ora basta

Dalla mattina dell’1 ottobre, dopo ogni tg in onda sui canali Rai, viene mostrato un comunicato di Usigrai. In poche righe il sindacato guidato da Daniele Macheda, che riunisce parte dei giornalisti del servizio pubblico, è tornato a parlare dello stallo nomine in commissione di Vigilanza. Si legge: « Da un anno la Rai è senza presidente. Questo perché i partiti non hanno trovato un accordo su un nome che per legge deve avere i due terzi dei voti in commissione di Vigilanza. Per questo motivo la maggioranza di governo blocca il lavoro della commissione facendo mancare ad ogni convocazione il numero legale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

