L' appello dell' Arma | Non fate entrare in casa sconosciuti

Nella serata di ieri 30 settembre, presso la sala consiliare del comune di Ospedaletto Euganeo, si è tenuto un incontro pubblico finalizzato alla sensibilizzazione, prevenzione e contrasto al fenomeno delle truffe in danno di anziani. Nell’occasione, il luogotenente Sergio Ferrigno, comandante. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: appello - arma

Gaza, l’appello di oltre 100 Ong contro Israele: “Basta usare la fame come arma”

Gaza, appello di oltre 100 ong: “Basta usare gli aiuti come un’arma. Cibo e acqua bloccati mentre i palestinesi vengono affamati”

Carlo Verdone e l’appello pro Palestina a Venezia: “Messo in mezzo, la cultura non dev’essere un’arma”

UCRAINA | Il Cremlino: "I Tomahawk Usa non sarebbero un'arma magica. Analizziamo attentamente le possibili forniture". Appello di Tusk per Kiev: "Questa guerra è anche la nostra" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA | Il Cremlino: "I Tomahawk Usa non sarebbero un'arma magica. Analizziamo attentamente le possibili forniture". Appello di Tusk per Kiev: "Questa guerra è anche la nostra" #ANSA - X Vai su X

L'appello dell'Arma: «Non fate entrare in casa sconosciuti» - Ieri sera, 30 settembre ad Ospedaletto Euganeo i carabinieri hanno tenuto una conferenza davanti ad una folta platea di anziani con il fine ultimo di metterli in guardia di fronte al cronico fenomeno ... padovaoggi.it scrive

Suicidio assistito, appello di Libera: “Ogni giorno in più è tortura e umiliazione. Fate presto” - Firenze, 28 luglio 2025 – “I miei tempi non sono quelli della politica e della giustizia, fate presto”. Da lanazione.it